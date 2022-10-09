Террор в Иерусалиме: попытка поджога дома Таля Юшуваева

Арабские террористы попытались поджечь дом Юшуваева бутылками с зажигательной смесью. Пострадавших на месте нет, ведутся поиски нападавших.

Напряженная ночь в Иерусалиме. На фоне угроз терактов произошла очередная попытка поджечь дом Таля Юшуваева.

Об этом информирует Телеграм-канал Люди в черном.

Двое арабов бросили связки петард и зажигательной смеси в дом и сукку Таля Юшуваева, живущего в районе Шимон а-Цадик. К счастью, самодельные зажигательные устройства не сработали, и в инциденте никто не пострадал и не был причинен серьезный ущерб.

В прошлом дом Юшуваева неоднократно подвергался нападениям и попыткам поджога. Именно рядом с ним открыл прошлым летом «временный офис» депутат Итамар Бен-Гвир.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также мы информировали, что силовики задержали недавно вышедшего из тюрьмы террориста. В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в лагерях беженцев Дженин солдаты задержали 25-летнего Салеха Самира Абу Зину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.