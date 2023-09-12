На севере скончалась 11-летняя девочка — подробности трагедии

Девочке стало плохо после употребления суши.

Сегодня, 12 сентября, в больнице Кармель в Хайфе умерла 11-летняя девочка. Газета Israel Hayom написала, что причиной ее смерти является анафилактическая реакция после употребления суши.

טרגדיה קשה בצפון: בת 11 אכלה סושי - ומתה מהתקף אלרגיה — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 12, 2023

Команда МАДА вчера вечером срочно эвакуировала подростка в городскую больницу Кармель. С тех пор девочка находилась в критическом состоянии.

Как пишут СМИ, у нее, вероятно, была аллергия на сырую рыбу.

Один из врачей сказал: «Когда мы приехали, мы увидели 11-летнюю девочку без сознания, без дыхания и без пульса. Члены ее семьи проводили базовые реанимационные операции. Мы оказали ей медицинскую помощь и провели расширенные и длительные реанимационные операции одновременно с лечением аллергии и эвакуировали ее».

Как пишет Walla, в больнице заявили, что на данный момент невозможно подтвердить, действительно ли девочка умерла в результате аллергической реакции. Это потому, что на момент поступления в больницу ее состояние уже было критическим. В больнице также заявили, что разделяют глубокую скорбь семьи и выражают соболезнования.

Курсор писал ранее, что женщина едва не умерла из-за предмета, который врачи забыли в ее теле 1,5 года назад.

Напомним, что в Австралии женщина попала в больницу с аллергией после покраски бровей - в сеть попали шокирующие кадры.