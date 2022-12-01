На севере страны обнаружили 9 собак, лишенных доступа к еде и воде

В местном совете Ибиллин (северный округ Израиля) нашли 9 собак, которых содержали в плохих условиях, лишив доступа к еде и воде.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Животных доставили в учреждение Минсельхоза, а владельцев дома, где их обнаружили, задержали для допроса.

Ранее мы рассказывали, что в Биньямине местный кот залез в охлаждающую витрину супермаркета, пока на месте не было работников, чтобы полакомиться мясо. Однако, насладиться деликатесами ему помешал покупатель – как только 4-лапый заметил человека, то решил сбежать. Видео смотрите здесь.

«Курсор» сообщал, что у средиземноморского побережья Израиля критически сократилась популяция дельфинов. По оценкам, сейчас у побережья обитает не более двадцати особей, то есть их количество уменьшилось на 40%. Численность дельфинов обыкновенных, которые постоянно обитают у израильских берегов, начала снижаться на протяжении последних лет. На это указали результаты исследований, включающие изучение условий жизни и особенностей поведения благодаря всестороннему мониторингу, проводившемуся с 2016 по 2020 год.

В прошлом этот вид был широко распространен по всему Средиземному морю. Однако вследствие факторов человеческой жизнедеятельности число животных у берегов Израиля начало резко сокращаться. Многие дельфины гибнут, потому что запутываются в рыболовных снастях, вследствие чего они получают разного рода травмы, вплоть до удушья.

Также на их среду обитания дельфинов разрушительным образом влияет загрязнение в районе морских портов и болезни. Если эта тенденция продолжится, то к концу текущего десятилетия этот вид полностью исчезнет.

Помимо этого стало известно, что в Министерство сельского хозяйства Израиля зафиксировало новую вспышку птичьего гриппа в долине Хефер.