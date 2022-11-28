В долине Хефер зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Израиля выявило новую вспышку птичьего гриппа на птицеферме, расположенной недалеко от мошава Бейт-Херут в долине Хефер.

Об этом сообщает 7kanal.

В связи с распространением инфекционного заболевания, в радиусе десяти километров представители ведомства закрыли все курятники.

Известно, что процесс лечения на первом месте, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, а именно в кибуце Шлухот, уже завершился. Эксперты не обнаружили между ними связи.

К слову, птичий грипп — это острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 процентов гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трех видов птиц.

Человек может подхватить заболевание, если съест плохо проваренное мясо, или через грязные руки после разделки зараженных птиц. Симптомами птичьего гриппа является высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боли в горле.

«Курсор» писал ранее, что в этом году в Израиле не будут проводить практику традиционной подкормки пеликанов в сезон миграции. Такое решение принято, чтобы не спровоцировать новую вспышку птичьего гриппа.

Еще мы писали, что в ближайшие 100 лет около 1200 видов птиц могут исчезнуть и последствия для планеты будут ужасающими.