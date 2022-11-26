У израильского побережья критично сократилась популяция дельфинов: сколько особей осталось

17:39, Сегодня
Новости Израиля, Общество
стая дельфинов фото
Фото: pixabay.com

Эксперты, проводившие исследования, предупредили, что тенденция сокращения численности дельфинов приведет к полному исчезновению вида к концу этого десятилетия.

У средиземноморского побережья Израиля  популяция дельфинов сократилась на 40 процентов.

Результаты проведенного исследования опубликовали Detaly.

По оценкам, на данный момент у побережья Израиля обитает не более двадцати особей.

Численность дельфинов обыкновенных, которые на постоянной основе живут и израильских берегов, начала демонстрировать тенденцию к снижению в последние годы. Исследования включали в себя анализ условий жизни  и особенности поведения благодаря всестороннему мониторингу, который проводился с 2016 по 2020 год.

Ранее этот вид дельфинов был широко распространен по всему Средиземному морю. Однако сейчас факторы жизнедеятельности человека привели к резкому сокращению числа дельфинов у берегов Израиля. Стало известно, что многие дельфины погибают, запутавшись в рыболовных снастях, они получают разного рода травмы, вплоть до удушья. Исследование выявило факты, когда два дельфина были найдены мертвыми на пляжах именно с такими травмами от сетей.

Кроме того,  разрушающее действие на среду обитания дельфинов оказывают загрязнение в районе морских портов и болезни. Эксперты предупредили, что подобная тенденция приведет к полному исчезновению вида к концу текущего десятилетия.

Ранее Курсор информировал, что на чемпионате мира по каратэ перед израильским спортсменом размахивали палестинским флагом.

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