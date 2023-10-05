На севере страны произошло новое убийство, в полиции рассказали детали

Неизвестные расстреляли автомобиль женщины, в полиции начали расследование инцидента.

В ночь на четверг, 5 октября, на севере страны в арабском секторе произошло новое убийство. На этот раз во время стрельбы, зафиксированной в Шфараме, пострадала 40-летняя женщина.

Об этом сообщает издание "Детали".

В полиции рассказали, что жертва нападения возвращалась домой на автомобиле со свадьбы в деревне Кафр-Манда, но внезапно по ее машине начали выпускать пули. В результате стрельбы женщина получила тяжелые ранения.

На место инцидента приехали парамедики (МАДА), которые застали ее в критическом состоянии, они оказали ей первую помощь на месте, а после госпитализировали в больницу "Рамбам" в Хайфе, проводя сердечно-легочную реанимацию. Однако, их усилия не закончились успехом, пострадавшая скончалась.

Полиция установила, что это была Салам Хаджадж. Вместе с ней в автомобиле ехал еще один человек, который отделался легкими травмами. Предполагается, что подоплекой убийства стал внутрисемейный конфликт в клане Хаджадж.

Отметим, что с начала 2023 года в арабском секторе Израиля в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты 196 человек, что значительно больше, чем в прошлом году.

"Курсор" писал ранее, что в среду вечером, 4 октября, 30-летняя женщина получила смертельные ранения, когда она находилась в своем автомобиле на парковке зала торжеств в арабской деревне Арара.

Еще мы писали, что в Израиле во время праздника Суккот произошло несколько насильственных инцидентов, в результате которых погибло одиннадцать человек, еще десятки получили травмы разной степени тяжести.