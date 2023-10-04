Пострадавшую пытались реанимировать, но по дороге в больницу она скончалась.

30-летняя женщина получила смертельные ранения, когда она находилась в своем автомобиле на парковке зала торжеств в арабской деревне Арара.

Об этом сообщает пресс-служба МАДА.

Сигнал о происшествии поступил в службу экстренной помощи по номеру 101 в 19:32. Деревня Арара находится в черте арабского мегаполиса Вади-Ара на шоссе 65 между Хадерой и Афулой.

"Прибыв на место, медики обнаружили тяжелораненую 30-летнюю женщину. Они оказали ей медицинскую помощь на месте и доставили в больницу, но по дороге стало ясно, что она скончалась", - говорится в сообщении.

Полиция начала расследование инцидента. Пока неизвестно, какова причина этого преступления и связано ли оно с конфликтами между арабскими семьями, кланами или преступными группировками. Информации о задержании подозреваемых нет.

Отметим, в течение этого года уже было зафиксировано 195 случаев смерти в арабском секторе. За весь прошлый год число убитых арабов составило 112.

Еще мы писали, что на севере Израиля пытались убить женщину. Парамедики, прибывшие на место, увидели 50-летнюю женщину с несколькими серьезными ножевыми ранениями и кровотечением. Ей оказали первую помощь, а после госпитализировали в больницу. Злоумышленника уже задержала полиция.

Позже стало известно об убийстве мужчины в Умм эль-Фахме. Там в заброшенной квартире было найдено бездыханное тело 40-летнего мужчины, на теле которого обнаружены проникающие огнестрельные ранения.