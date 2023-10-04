Кровавый Суккот: сколько человек были убиты и ранены с начала праздника

Среди произошедших инцидентов - стрельба, поножовщины, а также массовые драки.

В Израиле во время праздника Суккот произошло несколько насильственных инцидентов, в результате которых погибло одиннадцать человек, еще десятки получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает издание Walla.

Волна насилия началась 28 сентября, когда возле кибуца Бейт-Кама застрелили 70-летнего мужчину. А спустя несколько часов ножевое нападение было зафиксировано в поселении Фурейдис возле Хайфы, где был смертельно ранен 20-летний молодой человек.

В ночь на 30 сентября в Тель-Авиве на глазах у прохожих выстрелили в гражданина Судана. В полиции отметили, что подоплекой убийства стал конфликт между преступниками из-за наркотических средств.

В субботу, 30 сентября, волна насилия достигла своего пика: три человека были убиты и еще десятки получили ранения. Первый инцидент произошел в районе Писгат-Зеэв в Иерусалиме, где зарезали мужчину, еще один получил ранение. Спустя несколько минут в Нижней Галилее произошла стрельба, где застрелили 50-летнего мужчину, а еще один человек получил травмы.

Всего через полтора часа, уже после исхода субботы, между выходцами из Эритреи в Нетании вспыхнула массовая драка, в ходе которой один из участников был зарезан и еще как минимум десять человек получили ранения.

На следующий день, 1 октября, 21-летний мужчина был застрелен в Ашкелоне, а вечером того же дня у въезда в мошав Хацав возле Кирьят-Малахи произошел взрыв автомобиля, во время которого погиб 33-летний мужчина.

Вечером 3 октября волна насилия продолжилась и унесла жизни еще двоих человек. 30-летний мужчина погиб в результате взрыва мотоцикла на бульваре в Ор-Иегуде, а 50-летний мужчина был зарезан в Кирьят-Яме.

"Курсор" писал ранее, что в понедельник утром, 2 октября, на севере Израиля, в деревне Зарзир, произошло покушение на убийство женщины. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла подробности инцидента.