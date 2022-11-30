На следующей неделе в Киеве временно откроется посольство Израиля

С мая 2022 года его периодически открывали на две недели.

На следующей неделе в столице Украины на 10 дней откроют посольство Израиля, впервые с конца сентября текущего года.

Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на слова израильского чиновника.

По его словам, на этой неделе в министерстве иностранных дел велись дискуссии об открытии на постоянной основе посольства Израиля в Украине, но ситуация с безопасностью не позволяет пока сделать такой шаг.

С мая дипломатическое представительство периодически открывали на две недели, хотя на этот раз посольство будет открыто в течение 10 дней. Три дипломата, в том числе посол Израиля в Украине Михаил Бродский, будут работать вне посольства. Он и его сотрудники находятся в Варшаве (Польша).

Отмечается, что поскольку в последние недели российская федерация* активизировала свои ракетные атаки на Киев и другие украинские города, посольство остается закрытым из соображений безопасности.

Ни один из местных сотрудников посольства не пострадал в результате обстрелов, израильские дипломаты ежедневно поддерживают с ними связь.

«Курсор» писал ранее, что МИД Израиля готовится направить в Украине гуманитарную помощь, в частности 20 мощных генераторов, а также медикаменты и медицинское оборудование.

Еще мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с израильским лидером Ицхаком Герцогом.