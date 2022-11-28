СМИ: Израиль отправит в Украину 20 генераторов и медоборудование

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины, целясь в объекты критической инфраструктуры. Некоторым ракетам удается достичь цели, из-за этого страна испытывает проблемы с электроэнергией. Владимир Зеленский неоднократно обращался к мировым лидерам за помощью, в частности к израильскому президенту Ицхаку Герцогу. В связи с этим, МИД нашей страны готовит для Украины очередную поставку гуманитарной помощи.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Израиль планирует через страны Европы доставить в Украну 20 мощных генераторов общей стоимостью в один миллион долларов. Также израильская программа международного развития «Машав» направит в ближайшее время украинскому народу медикаменты и медицинское оборудование на сумму около одного миллиона долларов.

Помимо этого, МИД рассматривает вопрос возобновления работы посольства Израиля в Киеве. В настоящее время оно закрыто, хотя с мая 2022 года его периодически открывали на две недели. Сейчас посол Израиля в Украине Михаил Бродский и его сотрудники работают из Варшавы (Польша).

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 24 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы украинский лидер рассказал о потребностях поддержки энергетики своей страны, а также пригласил Израиль присоединиться к инициативе #GrainfromUkraine.

Еще мы писали, что 23 ноября россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, оставив многие области без электроэнергии.