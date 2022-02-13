На трассе 6 разбился суперкар Ferrari стоимостью более 900 тысяч долларов

Свидетели говорят, что авария произошла из-за очевидно незаконной гонки. Пострадавший водитель отказался раскрыть личность медикам на месте происшествия.

Спортивный автомобиль Ferrari стоимостью более 3 миллионов шекелей был разбит сегодня в автокатастрофе на трассе 6.

В результате ДТП три человека были легко ранены.

Кроме того, суперкар автоконцерна Ferrari 812 Superfast сильно пострадал.

תיעוד: תאונת דרכים בכביש 6, במעורבות נהג ברכב פרארי שנסע במהירות מופרזת

(אורלי אלקלעי, צילום: אסדי עמאר) pic.twitter.com/L2gGBNJNX7 — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022

Кадры с видеорегистратора другого автомобиля показали, что автомобиль пытался резко свернуть за грузовиком, и в этот момент, похоже, его сбил другой автомобиль, проезжающий рядом с ним.

Свидетели инцидента рассказали, что авария произошла в результате явного незаконного участия в гонке водителя Ferrari.

Трое пострадавших, в том числе водитель, отказались представиться медикам, прибывшим на место аварии.

Они самостоятельно прибыли в местную больницу для прохождения лечения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ.

В районе Шимон а-Цадик произошел теракт: арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ. Сообщается, что это уже четвертый теракт в этом районе за последние двое суток.

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