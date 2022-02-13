На трассе 6 разбился суперкар Ferrari стоимостью более 900 тысяч долларов

Спортивный автомобиль Ferrari стоимостью более 3 миллионов шекелей был разбит сегодня в автокатастрофе на трассе 6.
В результате ДТП три человека были легко ранены.
Кроме того, суперкар автоконцерна Ferrari 812 Superfast сильно пострадал.
תיעוד: תאונת דרכים בכביש 6, במעורבות נהג ברכב פרארי שנסע במהירות מופרזת
(אורלי אלקלעי, צילום: אסדי עמאר) pic.twitter.com/L2gGBNJNX7
— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022
Кадры с видеорегистратора другого автомобиля показали, что автомобиль пытался резко свернуть за грузовиком, и в этот момент, похоже, его сбил другой автомобиль, проезжающий рядом с ним.
Свидетели инцидента рассказали, что авария произошла в результате явного незаконного участия в гонке водителя Ferrari.
Трое пострадавших, в том числе водитель, отказались представиться медикам, прибывшим на место аварии.
Они самостоятельно прибыли в местную больницу для прохождения лечения.
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