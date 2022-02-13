Возле Бака эль-Гарбии произошло смертельное ДТП

Прибывшая на место бригада МАДА застала пострадавшего пешехода уже без пульса и дыхания. После того, как медики стабилизировали его состояние, он был доставлен в больницу «Гилель-Яффе» в Хадере, но там скончался.

Недалеко от города Бака эль-Гарбии 25-летнего израильтянина сбил легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Инцидент произошел ночью с 12 на 13 февраля. Сигнал по номеру 101 поступил в 00:21 ночи. На место сразу выехала бригада парамедиков. Они застали пострадавшего уже без признаков жизни, но смогли стабилизировать его состояние. Затем молодого мужчину отвезли в больницу «Гилель-Яффе» в Хадере. Уже там врачи охарактеризовали его состояние как критическое. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался.

Правоохранители начали расследование этого ДТП, но о задержании подозреваемых не сообщалось.

Также Курсор сообщал, что в результате аварии с воздушным квадроциклом у Эйн-Вереда пострадал пожилой мужчина.

Кроме того, мы писали, что 11 февраля, произошло ДТП на 6-м шоссе, возле развязки Лакия. Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА констатировали смерть двадцатилетнего мужчины. Также сообщается, что еще трое участников аварии были легко ранены. Медики оказали им помощь на месте, после чего эвакуировали в Сорокскую больницу для дальнейшего лечения.

Еще редакция нашего портала сообщала, что в Акко произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

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