В районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ

В районе Шимон а-Цадик произошел теракт: арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ. Сообщается, что это уже четвертый теракт в этом районе за последние двое суток.

Арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ в районе Шимон а-Цадик.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив», предоставивший видео с места события.

Сообщается, что уже четвертый по счету теракт в этом районе всего за последние двое суток.

Напомним, сегодня Курсор уже сообщал о происшествиях в этом районе:

В Шимон а-Цадик в Иерусалиме произошел автомобильный тракт.

Еще один теракт в Шимон а-Цадик: арабы напали на израильтянина.

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