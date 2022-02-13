В районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ

Арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ в районе Шимон а-Цадик.
Об этом сообщает телеграм-канал «», предоставивший видео с места события.
Сообщается, что уже четвертый по счету теракт в этом районе всего за последние двое суток.
Напомним, сегодня Курсор уже сообщал о происшествиях в этом районе:
В Шимон а-Цадик в Иерусалиме произошел автомобильный тракт.
Еще один теракт в Шимон а-Цадик: арабы напали на израильтянина.
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