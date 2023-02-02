На трассе 85 автомобиль въехал в столб, состояние водителя критическое

Пострадавший был доставлен в больницу в Нагарии.

Сегодня вечером, 2 февраля, на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина.

Об этом пишет издание Maariv.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб. На место аварии вызвали бригаду парамедиков МАДА, которые оказали пострадавшему первую помощь на месте. Мужчина получил в результате удара множественные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение в Нагарии. Врачи оценивают его состояние как критическое.

На место ДТП работают сотрудники полиции.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 2 февраля, в Кирьят-Гате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка.

Еще мы писали, что в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

Напомним, 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.