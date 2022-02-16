На улицы Иерусалима вернут контейнеры для вторсырья

После нескольких месяцев отсутствия возможности переработки пластиковых бутылок, муниципалитет Иерусалима соглашается вернуть контейнеры для вторсырья на улицы.
Согласно новому соглашению, по всей столице будет установлено около 2 000 оранжевых контейнеров для сбора бутылок.
Из-за спора между муниципалитетом и организацией по утилизации отходов «Тамир» жители месяцами не могли сдать бутылки на переработку, если только они не приносили их в местный супермаркет.
Курсор ранее сообщал, что Иерусалим занял последнее место по уровню жизни в Израиле. По данным Центрального статистического бюро, Иерусалим имеет худшее качество жизни из 16 крупнейших городов Израиля. Кфар-Саба получил самый высокий результат. Тель-Авив занял шестое место.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети показали удивительные виды национального парка Арбель.
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