В сети показали удивительные виды национального парка Арбель

Завораживающее своей красотой видео показали в сети.

На телеграм-канале «Израиль по-русски» показали видео, на котором запечатлены прекрасные виды на национальный парк Арбель.

Автором ролика является фотограф Эяль Асаф.

Ознакомиться с кадрами можно ниже:

Также наш портал писал о других видео, которые были сняты в Израиле. Так, израильтяне наткнулись на необычную радуг после шторма.

Кроме того, Курсор сообщал, что в сети показали, во что превратил природу Израиля шторм Кармель.

Еще напомним, что у берегов Ашдода недавно зафиксировали гигантский водяной смерч.

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