Пациент с молотком напал на врача больничной кассы «Клалит»: опубликовано жуткое фото

Зафиксирован еще один случай насилия в отношении медперсонала: на врача больничной кассы «Клалит» в Беэр-Яакове напал пациент, состояние потерпевшей оценивается как легкое.

Сотрудники полиции Рамлы были вызваны в отделение больничной кассы «Клалит» в Беэр-Яакове вчера во вторник после получения сообщения о серьезном нападении на местного врача.

В ходе расследования установлено, что житель города лет тридцати пришел в больничную кассу на лечение и в какой-то момент схватил принесенный с собой железный молоток и сильно ударил им врача по голове.

עוד מקרה אלימות כלפי צוות רפואי: רופאה בקופת החולים כללית בבאר יעקב הותקפה בידי מטופל, מצבה מוגדר קל@Shacharkanot pic.twitter.com/eFdUjaXb7y — גלצ (@GLZRadio) June 14, 2022

Согласно медицинским источникам, в результате нападения врач получила травму головы средней степени тяжести и была госпитализирована в медицинский центр Тель-Ха-Шомер.

Тем временем следователи отдела по борьбе с преступностью участка Рамла арестовали подозреваемого для допроса по подозрению в покушении на убийство.

Сегодня утром полиция доставила подозреваемого в судебное заседание по ходатайству о продлении срока его содержания под стражей, и, ознакомившись с выводами следствия, суд принял решение о продлении его содержания под стражей до 19 июня с направлением на диагностику специалистов.

Напомним, что после нападения на врача в поликлинике больничной кассы «Клалит» в Беэр-Яакове профсоюз медиков объявил о проведении двухдневной забастовки. В четверг, 16 июня, и пятницу, 17 июня, поликлиники и больницы будут работать по субботнему расписанию.