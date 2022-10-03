На юге Иерусалима вспыхнул пожар: трое человек в тяжелом состоянии

В ночь на понедельник, 3 октября, в иерусалимском районе Бейт-Сафафа вспыхнул пожар в жилом доме. В результате происшествия пострадали 10 человек.

Об этом сообщает издание News.walla.

Трое из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о 40-летней женщине, 15-летнем подростке и 19-летней девушке. Они получили ожоги по всему телу и надышались угарным газом. Медики, прибывшие на место чрезвычайного происшествия, госпитализировали их в медицинское учреждение «Хадасса Эйм Керем», погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще 7 человек надышались дымом и получили легкие травмы, их также доставили в больницы «Шаарей цедек» и «Хадасса Эйн-Керем» для обследования.

Пока неизвестно, что могло спровоцировать пожар. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в Ашкелоне случился пожар в квартире на первом этаже жилого дома по улице Маалот. В результате пожара серьезно пострадали два человека.

Еще мы писали, что в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом, а пять человек получили ожоги. Их госпитализировала в ближайшие медицинские учреждения для обследования и лечения.