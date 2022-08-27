В Тамре полностью сгорел дом: пять человек госпитализированы

Пятеро жильцов дома были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за ожогов и отравления угарным газом.

Сегодня, 27 августа, в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом, а пять человек получили ожоги.

Об этом сообщает 9tv.

На место происшествия, приехали спасатели и обнаружили рядом со сгоревшим зданием восьмерых жильцов, которые смогли самостоятельно эвакуироваться. Есть опасение, что дом может рухнуть, поэтому к нему запретили приближаться.

Пять человек в результате пожара получили ожоги и отравились угарным газом, поэтому бригада «скорой» помощи госпитализировала их в ближайшие медицинские учреждения для обследования и лечения.

Пожар удалось локализовать. Полиция выясняет обстоятельства его возникновения.

«Курсор» писал ранее, что в жилом доме по улице Рав Элимелех Нойфельд в Нетании произошел сильный пожар, в результате которого пострадали 5 человек.

Еще мы писали, что серьезный пожар вспыхнул в ночном клубе Mountain B в провинции Чонбури, Таиланд, в ночь на пятницу, 5 августа. В результате трагедии погибли 13 человек и еще 35 получили ранения.

Напомним, что в торговом центре «Кирион», расположенном в Кирьят-Бялике произошел пожар. На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание в торговом центре и вывели всех посетителей. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.