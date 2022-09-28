Пожар в Ашкелоне: два человека сильно пострадали

Два пожилых человека сильно пострадали из-за вспыхнувшего в их квартире сильного пожара. Парамедики эвакуировали их в больницу Барзилай.

В Ашкелоне случился пожар в квартире на первом этаже жилого дома по улице Маалот. В результате пожара серьезно пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба МАДА.

60-летние мужчина и женщина получили серьезные травмы при пожаре в их квартире.

Рано утром 28 сентября медиков МАДА вызвали на место происшествия. Они оказали пострадавшим медицинскую помощь и, пока они были без сознания, вводили успокоительные и проводили вентиляцию легких. После этого обе жертвы пожара были эвакуированы в больницу Барзилай.

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