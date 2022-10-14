На юге Израиля нашли мертвыми три редчайшие птицы: Управление природы и парков бьет тревогу

Управление природы и парков Израиля начинает расследование обстоятельств, приведших к их гибели.

В пятницу на юге Израиля были найдены мертвыми три находящихся под угрозой исчезновения белоголовых стервятника, сообщило Управление природы и парков Израиля, назвав инцидент предполагаемым случаем злонамеренного отравления.

זה שוב קורה: הרעלת נשרים בנגב. שלושה נשרים נמצאו מתים בנחל עקב. צוותים של רשות הטבע סורקים וחוששים למצא פגרים נוספים. בדיוק לפני שנה הומתו 14 נשרים בהרעלה שנראית דומה — פיזור זרחן אורגני נגד תנים וכלבים משוטטים

צילום: ניקיטה פודורבייב רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/J7yePdwB9D — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) October 14, 2022

Стервятники были обнаружены в Эйн-Акеве на юге Израиля после того, как в последние дни они демонстрировали низкий полет, что указывает на ожидающую смерть.

Инспекторы властей просканировали районы, которые посещали стервятники на прошлой неделе, основываясь на информации, полученной от передатчиков, прикрепленных к птицам.

Но к тому времени, когда инспекторам удалось найти стервятников, они уже были мертвы.

Они были доставлены в ветеринарную клинику в Бейт-Дагане для дальнейшего исследования. Управление природы и парков начало расследование обстоятельств, приведших к их смерти.

Этот инцидент является последним из нескольких предполагаемых отравлений за последние годы, которые оказали «серьезное влияние на популяцию стервятников на юге Израиля», говорится в заявлении, опубликованном властями.

Власти добавили, что еда всегда распределяется на кормовых станциях по всей израильской пустыне, чтобы стервятники и другие дикие животные не ели отравленное мясо, но этих и других усилий не всегда достаточно для предотвращения таких случаев.

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