На юге Израиля при загадочных обстоятельствах погибли несколько горных козлов

Четыре горных козла в Мицпе-Рамоне на юге Израиля погибли при загадочных обстоятельствах, которые расследуются, сообщило Управление природы и парков рано утром в воскресенье.
Трое козлов были найдены мертвыми в Мицпе-Рамоне, четвертый находился в критическом состоянии. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.
Хотя на первый взгляд это может показаться отравлением, инспектор Управления природы и парков Едидия Шмуэль сказал, что поблизости не обнаружено никаких доказательств возможного источника отравления. Единственным примечательным предметом, найденным на месте происшествия, был кошачий корм.
Однако ветеринарный врач Управления природы и парков Рони Кинг заявила, что причиной смерти, вероятно, является отравление, но из неизвестного источника.
«Цель обнаружения источника яда в полевых условиях — остановить его воздействие и предотвратить дальнейшую гибель находящихся поблизости диких животных», — говорится в заявлении Кинга.
Исследования в этом районе будут продолжены сегодня позже.
Четыре козла были доставлены в лабораторию вскрытия в Ветеринарном институте Бейт-Дагана для проверки на токсины и болезни.
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