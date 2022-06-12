На юге Израиля при загадочных обстоятельствах погибли несколько горных козлов

Пока еще нет объяснения их смерти, хотя отравление может показаться вероятным. По данному факту продолжаются следственные действия и вскрытия.

Четыре горных козла в Мицпе-Рамоне на юге Израиля погибли при загадочных обстоятельствах, которые расследуются, сообщило Управление природы и парков рано утром в воскресенье.

Трое козлов были найдены мертвыми в Мицпе-Рамоне, четвертый находился в критическом состоянии. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

מה גרם למותם של היעלים במצפה רמון? אמש נמצאו ארבעה יעלים, 3 מתוכם מתים ואחד במצב קשה ברחוב עין עקב. בסריקות בשטח נמצא מזון לחתולים מפוזר, אך לא נמצאו ממצאים המעידים על הרעלה בשלב זה.

(מיכל וסרמן, צילום: ידידיה שמואל, רשות הטבע והגנים) pic.twitter.com/ADf2yMXRcs — כאן חדשות (@kann_news) June 12, 2022

Хотя на первый взгляд это может показаться отравлением, инспектор Управления природы и парков Едидия Шмуэль сказал, что поблизости не обнаружено никаких доказательств возможного источника отравления. Единственным примечательным предметом, найденным на месте происшествия, был кошачий корм.

Однако ветеринарный врач Управления природы и парков Рони Кинг заявила, что причиной смерти, вероятно, является отравление, но из неизвестного источника.

«Цель обнаружения источника яда в полевых условиях — остановить его воздействие и предотвратить дальнейшую гибель находящихся поблизости диких животных», — говорится в заявлении Кинга.

Исследования в этом районе будут продолжены сегодня позже.

Четыре козла были доставлены в лабораторию вскрытия в Ветеринарном институте Бейт-Дагана для проверки на токсины и болезни.

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