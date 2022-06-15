На юге Израиля проходит забастовка учителей

Сегодня, 15 июня на юге Израиля проходит новая забастовка учителей. Профсоюз учителей продолжает серию двухчасовых утренних забастовок, угрожая ужесточить санкции до тех пор, пока Министрество финансов будет продолжать тянуть с формированием нового соглашения по заработным платам.
Об этом сообщает 7Israel National News.
Забастовка затронула дошкольные учреждения, начальные и средние школы в Южном округе Израиля, которые начинают свой учебный день в 10:00. Учреждения специального образования начали работу в обычном режиме.
Забастовка последовала за аналогичными забастовками в центральном Израиле, Иерусалиме и на севере Израиля.
Генеральный секретарь ITU Яффа Бен Давид заявил ранее на этой неделе: «Я приглашаю премьер-министра Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида сойти со своей башни из слоновой кости, взять на себя ответственность и прийти на следующие переговоры, чтобы своими глазами увидеть, что представители Минфина не представили конкретных предложений, а просто убивают время, в то время как система образования рушится и тысячи педагогов и воспитателей вынуждены покидать свои рабочие места в поисках других источников доходов».
«Пришло время Лапиду и Беннету проявить лидерство, заявить о себе и показать, что они заботятся о работниках сферы образования, учениках и родителях», — добавил он.
Основное требование Профсоюза — повышение зарплат учителям. Они требуют повысить зарплаты начинающим учителям до 10 тысяч в месяц. Минфин соглашается повысить зарплату начинающим учителям только до 8200 шекелей в месяц.
Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжается забастовка учителей: названы города. Израильские учителя продолжают свои забастовки, которые проходят на фоне того, что правительство не стремиться инвестировать средства в сферу образования.
Курсор также сообщал, что в воскресенье учителя продолжили забастовку. Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.
Наша редакция писала о том, что в Израиле прошла забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. Водители протестовали против условий их труда и требуют повысить с 44 шекелей в час.