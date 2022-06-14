Завтра в Израиле продолжиться забастовка учителей: названы города

Завтра в Израиле пройдет уже ставшая «традиционно» забастовка работников учебных заведений. Учителя начнут занятия на два часа позже положенного — в 10 утра.
Согласно сообщениям СМИ, речь идет о следующих населенных пунктах и региональных округах: Офаким, Эйлат, Ашдод, Ашкелон, Беэр-шева, Димона, Нетивот, Арад, Кирьят-Гат, Киобят-Малахи, Раат, Сдерот, Хура, Ерухам, Ксейфе, Леавим, Лакия, Мейтар, Неот-Ховав, Мицпе-Рамон, Омер, Арара в Негеве, Сегев-Шалом, Тель-Шева, Эшколь, Беэр-Тувия, Бней-Шимон, Арава а-тихона, район Эйлот, Хоф-Ашкелон, Йоав, Лахиш, Мирхавим, Неве-Мидбар, Рамат Негев, Сдот-Негев, Шаар а-Негев, Шафир, Тамар.
Лидер профсоюза учителей призывает Беннета и Лапида начать переговоры с учителями и исправить провальную политику правительства.
Курсор ранее писал, что в воскресенье учителя продолжили забастовку. Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.
Также сообщалось, что в Израиле прошла забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. Водители протестовали против условий их труда и требуют повысить с 44 шекелей в час.
Кроме того, транспортная компания из Цфата заявила, что поджог 18 автобусов — теракт. Глава министерства внутренней безопасности Омер Бар-Лев приехал в Цфат, где 11 июня неизвестные сожгли 18 автобусов. По его словам, есть связь между случаями поджогов в Галилее и случаями вымогательства с произошедшим в Цфате. Правда, в компании Nativ Express уверены, что сожжение их 18 автобусов – это теракт.