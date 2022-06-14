Завтра в Израиле продолжиться забастовка учителей: названы города

Израильские учителя продолжают свои забастовки, которые проходят на фоне того, что правительство не стремиться инвестировать средства в сферу образования.

Завтра в Израиле пройдет уже ставшая «традиционно» забастовка работников учебных заведений. Учителя начнут занятия на два часа позже положенного — в 10 утра.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о следующих населенных пунктах и региональных округах: Офаким, Эйлат, Ашдод, Ашкелон, Беэр-шева, Димона, Нетивот, Арад, Кирьят-Гат, Киобят-Малахи, Раат, Сдерот, Хура, Ерухам, Ксейфе, Леавим, Лакия, Мейтар, Неот-Ховав, Мицпе-Рамон, Омер, Арара в Негеве, Сегев-Шалом, Тель-Шева, Эшколь, Беэр-Тувия, Бней-Шимон, Арава а-тихона, район Эйлот, Хоф-Ашкелон, Йоав, Лахиш, Мирхавим, Неве-Мидбар, Рамат Негев, Сдот-Негев, Шаар а-Негев, Шафир, Тамар.

Лидер профсоюза учителей призывает Беннета и Лапида начать переговоры с учителями и исправить провальную политику правительства.