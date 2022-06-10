В воскресенье учителя продолжат забастовку

Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.

Занятие в Иерусалиме и других населенных пунктах, 12 июня, начнутся в 10 утра из-за забастовки учителей. Ранее они бастовали в четверг.

Напомним, что в забастовке принимают участие не только школы, но и детские сады. Всего забастовка затронет 200 тысяч детей.

Полный список городов следующий:

Иерусалим,

Абу-Гош,

Эфрат,

Бейт-Арье,

Бейт-Эль,

Бейт-Шемеш,

Бейтар-Илит,

долина реки Иордан,

Гиват-Зеев,

Гуш-Эцион,

Хар-Адар,

Хеврон,

Мевасерет Цион,

Мегилот,

Модиин Маккабим-Реут,

Модиин-Илит,

Мате Биньямин,

Мате Иегуда,

Маале-Адумим,

Маале-Эфраим,

Кирьят-Арба,

Кирьят-Яарим.

Как рассказала председатель Союза учителей Яфа Бен-Давид, это далеко не последняя забастовка. Напомним, что главное требование – повышение зарплаты. Однако в минфине уверяют, что это невозможно на данный момент. Необходимо провести другие реформы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Либерман отложил переговоры о государственном бюджете.

Кроме того, Курсор писал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы.

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