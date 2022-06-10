В воскресенье учителя продолжат забастовку

Занятие в Иерусалиме и других населенных пунктах, 12 июня, начнутся в 10 утра из-за забастовки учителей. Ранее они бастовали в четверг.
Напомним, что в забастовке принимают участие не только школы, но и детские сады. Всего забастовка затронет 200 тысяч детей.
Полный список городов следующий:
- Иерусалим,
- Абу-Гош,
- Эфрат,
- Бейт-Арье,
- Бейт-Эль,
- Бейт-Шемеш,
- Бейтар-Илит,
- долина реки Иордан,
- Гиват-Зеев,
- Гуш-Эцион,
- Хар-Адар,
- Хеврон,
- Мевасерет Цион,
- Мегилот,
- Модиин Маккабим-Реут,
- Модиин-Илит,
- Мате Биньямин,
- Мате Иегуда,
- Маале-Адумим,
- Маале-Эфраим,
- Кирьят-Арба,
- Кирьят-Яарим.
Как рассказала председатель Союза учителей Яфа Бен-Давид, это далеко не последняя забастовка. Напомним, что главное требование – повышение зарплаты. Однако в минфине уверяют, что это невозможно на данный момент. Необходимо провести другие реформы.
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