В воскресенье учителя продолжат забастовку

08:15, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
Школа класс картинка
Фото: canva.com

Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.

Занятие в Иерусалиме и других населенных пунктах, 12 июня, начнутся в 10 утра из-за забастовки учителей. Ранее они бастовали в четверг.

Напомним, что в забастовке принимают участие не только школы, но и детские сады. Всего забастовка затронет 200 тысяч детей.

Полный список городов следующий:

  • Иерусалим,
  • Абу-Гош,
  • Эфрат,
  • Бейт-Арье,
  • Бейт-Эль,
  • Бейт-Шемеш,
  • Бейтар-Илит,
  • долина реки Иордан,
  • Гиват-Зеев,
  • Гуш-Эцион,
  • Хар-Адар,
  • Хеврон,
  • Мевасерет Цион,
  • Мегилот,
  • Модиин Маккабим-Реут,
  • Модиин-Илит,
  • Мате Биньямин,
  • Мате Иегуда,
  • Маале-Адумим,
  • Маале-Эфраим,
  • Кирьят-Арба,
  • Кирьят-Яарим.

Как рассказала председатель Союза учителей Яфа Бен-Давид, это далеко не последняя забастовка. Напомним, что главное требование – повышение зарплаты. Однако в минфине уверяют, что это невозможно на данный момент. Необходимо провести другие реформы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Либерман отложил переговоры о государственном бюджете.

Кроме того, Курсор писал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы.

Еще напомним, что министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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