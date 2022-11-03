ЦАХАЛ прекратит дежурить на КПП Шуафат после смерти Ноа Лазар: СМИ

Начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави пришел к соглашению с командующим пограничной полиции начальником Амиром Коэном о выводе солдат ЦАХАЛа, принадлежащих к батальону военной полиции Эрез, с контрольно-пропускного пункта Шуафат.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произойдет в течение месяца после теракта на контрольно-пропускном пункте, на территории которого была убита сержант Ноа Лазар. Решение приняли после того, как Кохави представили расследование пограничной полиции об инциденте, по окончании которого были применены дисциплинарные меры и импичмент в отношении сотрудников пограничной полиции за их ответственность за инцидент, в том числе командира КПП и других сотрудников.

Отметим, что в октябре Кохави посетил место теракта, где была убита сержант Ноа Лазар. В ходе визита он провел предварительное расследование с командирами и побеседовал с командирами и солдатами роты «Б» батальона «Эрез», в которой служила погибшая сержант Ноа Лазар.

«Мы встретились при болезненных обстоятельствах, но это возможность сказать спасибо командирам и солдатам, спасибо и признательность за ту деятельность, которую вы здесь делаете в течение года. По этому поводу хочу выразить соболезнования семье Лазар, поддерживаю и обнимаю их», – заявил Кохави.

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