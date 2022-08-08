На юге страны откроют дороги и восстановят движение поездов

В связи с установленным режимом прекращения огня между Израилем и «Исламским джихадом», на юге страны возобновят движение транспорта.

Сегодня, 8 августа, дороги на юге страны, которые были закрыты из-за обстрелов со стороны сектора Газа, снова будут открыты. В полдень также возобновят движение поездов.

Об этом сообщает издание News.walla.

Служба тыла ЦАХАЛа заявила, что жители населенных пунктов, граничащих с сектором Газа, больше не обязаны находится вблизи бомбоубежищ. Дороги на юге будут снова открыты, а с 12 часов между городами Сдерот и Ашкелон возобновится движение поездов.

Ожидается, что контрольно-пропускные пункты на границе с Газой откроются в девять часов для доставки горючего и продуктов питания. Полное открытие КПП произойдет постепенно в зависимости от обстановки.

Жителей призывают следить за новостями, потому что в зависимости от ситуации ЦАХАЛ будет продолжать отменять ограничительные меры.

«Курсор» писал ранее, что вчера вечером, 7 августа, между Израилем и террористической группировкой «Исламский джихад» было установлено перемирие. В связи с этим ЦАХАЛ сегодня утром начал пересматривать ограничительные меры в районах, которые граничат с Газой.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ объявил о достижении главных целей в операции «Рассвет» и сообщил о ликвидации лидеров террористов, а также военных объектов, штабов и учебных комплексов.