СМИ: новое время перемирия — 23:30

Ранее уже заявлялось о перемирии, которое должно было начаться в 20:00. Однако террористы «Исламского джихада» продолжили атаковать ракетами израильские города.

Перемирие вступит в силу в 23:30. Так, предполагается, что террористы «Исламского джихада» престанут обстреливать Израиль именно в это время. Однако сами они эту информацию пока не подтвердили.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Напомним, что ракетные обстрелы Израиля начались сразу после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» в секторе Газа.

Ранее наш сайт сообщал, что в Яффо арабы и левые евреи вышли поддержать террористов, обстреливающих Израиль.

Кроме того, редакция Курсора писала, что террористы обстреляли ракетами Гуш-Дан.

Еще напомним, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.