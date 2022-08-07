СМИ: новое время перемирия — 23:30

Перемирие вступит в силу в 23:30. Так, предполагается, что террористы «Исламского джихада» престанут обстреливать Израиль именно в это время. Однако сами они эту информацию пока не подтвердили.
Об этом сообщили на телеграм-канале
Напомним, что ракетные обстрелы Израиля начались сразу после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» в секторе Газа.
Ранее наш сайт сообщал, что в Яффо арабы и левые евреи вышли поддержать террористов, обстреливающих Израиль.
Кроме того, редакция Курсора писала, что террористы обстреляли ракетами Гуш-Дан.
Еще напомним, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.