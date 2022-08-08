ЦАХАЛ опубликовал видео финального удара по террористам Исламского джихада

ЦАХАЛ объявил о достижении главных целей в операции «Рассвет» и сообщил о ликвидации лидеров террористов, а также военных объектов, штабов и учебных комплексов.

Армия обороны Израиля опубликовала видео последних ударов по террористам Исламского джихада в рамках операции «Рассвет».

Перемирие начало действовать в 23:30, 7 августа, однако террористы еще выпустили несколько залпов по израильским городам, в том числе по Сдероту.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили: «Вчера большое количество истребителей, боевых вертолетов, БПЛА, систем наземного огня атаковали террористические объекты Исламского джихада по всему сектору Газы. В ходе заранее спланированной операции были атакованы военные объекты, штабы и учебные комплексы».

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ трижды откладывал ликвидацию опасного террориста, чтобы сберечь жизни детей.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня. Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек. В воскресенье, 7 августа, со стороны сектора Газа на территорию Израиля было выпущено множество ракет, и в результате обстрелов ранения получили 16 человек.

Еще напомним, что администрация аэропорта Бен-Гурион опровергла данные о перехваченной ракете.