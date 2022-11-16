На юге страны в ДТП пострадали военнослужащие ЦАХАЛа

В среду, 16 ноября, на юге Израиля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали солдаты ЦАХАЛа.

Об этом сообщает издание «Детали».

В среду, 16 ноября, военнослужащий Армии обороны Израиля получил тяжелые травмы при столкновении армейского автомобиля и автобуса на юге страны.

Военный автомобиль, перевозивший солдат, направлялся к военной базе и столкнулся лоб в лоб с автобусом. Что стало причиной аварии — неизвестно. В результате происшествия один из солдат получил тяжелые травмы. Состояние ещё одной военнослужащей оценили как средней степени тяжести.

И ещё пять солдат отделались лёгкими травмами. Поступавших госпитализировали в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве.

«Курсор» писал ранее, что двое людей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе 90.

Ещё мы писали, что среди европейских стран Израиль занимает предпоследнее место по безопасности детей на дорогах. Стране срочно предлагается снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 30 км/ч.