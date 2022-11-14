Смертельное ДТП на трассе 90: двое погибших

Двое людей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе 90.

Об этом сообщает портал The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, мужчина и женщина в возрасте 60 лет погибли в результате ДТП с участием двух частных автомобилей и грузовика, перевозившего автомобили на трассе 90 возле кибуца Яхал в понедельник, 14 ноября.

«Мужчина и женщина погибли, оказавшись заблокированными в одном из автомобилей, а водитель грузовика был доставлен в больницу «Йосефталь» с травмами легкой тяжести. Водителю второго автомобиля оказали помощь на месте», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на железной дороге появится роботизированная велосипедная парковка. Новая роботизированная парковка для велосипедов, которую открывает государственная компания «Израильские железные дороги» («Ракевет Исраэль») позволит пассажирам не тащить с собой в поезд велосипеды и самокаты, а оставлять на станции.

Первой начала работать парковка в Нетании. К концу года аналогичные парковки появятся на станциях Герцлия и Беэр-Шева Северная (Университет), а в 2023 году — на станции Тель-Авив (Савидор). Подземные роботизированные стоянки смогут вместить до 200 велосипедов, а наземные — до 50.

Пользование роботизированной парковкой не увеличит время в пути: на то, чтобы оставить на хранение один велосипед, потребуется 15 секунд. В дальнейшем предлагается также запустить телефонный сервис, который будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также Курсор информировал о том, что министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.

Речь идет о номерных знаках, которые владельцы вышеуказанных транспортных средств будут обязаны установить. Они будут меньше автомобильных, и за их отсутствие будут предусмотрены штрафы.