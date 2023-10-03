На ж/д станции у аэропорта Бен-Гурион нашли сумку с деньгами

Мужчина, прибывший в Израиль из-за границы, забыл часть своего багажа на станции.

На железнодорожной станции "Аэропорт Бен-Гурион" работница Израильских железных дорог ("Ракевет Исраэль") нашла сумку, в которой была большая сумма наличных денег.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Ее оставил один из пассажиров ночного рейса. Когда он обнаружил, что сумка пропала, начал связываться с работниками железной дороги в надежде, что ему вернут ценный багаж.

Согласно данным 12 канала ИТВ, владельцем сумки оказался мужчина, который прилетел в Израиль после пребывания за границей. Он забыл часть багажа и уехал на станцию "Савидор" в Тель-Авиве. Работница железной дороге, обнаружившая багаж, передала его своему начальнику, а тот уже законному владельцу.

По данным СМИ, в сумке находилось более 40 тысяч шекелей в долларах и евро. Сумка была возвращена мужчине через 12 часов.

"Курсор" писал ранее, что в Израильских железных дорогах, когда подводили итоги 2022 года, рассказали, какую потерю с наибольшей финансовой ценностью они находили. Так, чек на общую сумму в один миллион шекелей был утерян на иерусалимской станции Ицхак Навон и возвращен хозяину спустя один день.

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