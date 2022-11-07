На железной дороге появится роботизированная велосипедная парковка

Двухколесные транспортные средства будут надежно защищены от непогоды, краж и вандализма.

Новая роботизированная парковка для велосипедов, которую открывает государственная компания «Израильские железные дороги» («Ракевет Исраэль») позволит пассажирам не тащить с собой в поезд велосипеды и самокаты, а оставлять на станции.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что двухколесные транспортные средства будут надежно защищены от непогоды, краж и вандализма.

Согласно сообщению, пилотный проект стартует во вторник, 8 ноября. Первой начнет работать парковка в Нетании. К концу года аналогичные парковки появятся на станциях Герцлия и Беэр-Шева Северная (Университет), а в 2023 году — на станции Тель-Авив (Савидор). Подземные роботизированные стоянки смогут вместить до 200 велосипедов, а наземные — до 50.

«Пользование роботизированной парковкой не увеличит время в пути: на то, чтобы оставить на хранение один велосипед, потребуется 15 секунд. В дальнейшем предлагается также запустить телефонный сервис, который будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — пишет издание.

Также отмечается, что первоначально новая услуга будет бесплатной. Но когда сервис обретет популярность, хранить велосипеды можно будет бесплатно до 13 часов, а дальше будет взиматься плата в размере 3 шекеля в час.

Как сообщал Курсор, в сентябре компания «Ракевет Исраэль» изменила тарифы на проезд в несколько городов и поселков.

Также Курсор информировал о том, что министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.

Речь идет о номерных знаках, которые владельцы вышеуказанных транспортных средств будут обязаны установить. Они будут меньше автомобильных, и за их отсутствие будут предусмотрены штрафы.