Наблюдательный орган: Отчет Amnesty подготовлен антисионистскими НПО

В отчете Im Tirtzu говорится, что 461 цитата (77%) в антиизраильском отчете относится к спорным израильским НПО, которые активно финансируются иностранными правительствами.

Семьдесят семь процентов НПО, упомянутых в разоблачительном докладе Amnesty International против Израиля, были израильскими организациями, которые с 2012 года получили от иностранных правительств в общей сложности $105,209,347 (337,553,677 шекелей).

Об этом сообщила в воскресенье сионистская наблюдательная группа Im Tirtzu.

Согласно новому отчету Im Tirtzu, доклад Amnesty International, обвиняющий Израиль в апартеиде, был в значительной степени основан на информации, предоставленной «радикальными антисионистскими» израильскими НПО.

В 280-страничном отчете 26 НПО (16 израильских и 10 неизраильских) были упомянуты 597 раз из 1559 ссылок в отчете.

Из 597 ссылок 461 (77%) приходится на неоднозначные израильские НПО, которые получают значительное финансирование от иностранных правительств.

Самой цитируемой израильской НПО была «Бецелем» (98 ссылок), которая в прошлом году сама опубликовала отчет, обвиняющий Израиль в апартеиде, за ней следуют «Адалах» (83), «Ир Амим» (44) и «ХаМокед» (41).

Наиболее цитируемыми неизраильскими НПО были Аль-Хак (34 ссылки), которая была включена Израилем в список террористических групп в октябре 2021 года, Human Rights Watch (34), Норвежский совет по делам беженцев (23) и Аль-Мезан (12). Аддамир, которая, как и Аль-Хак, была включена Израилем в список террористических групп, также была упомянута 10 раз.

Курсор ранее писал, что правозащитники обвинили Израиль в преступлениях против человечности. Известная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором довольно негативно высказалась об Израиле. Он уже был раскритикован израильскими политиками и активистами.

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