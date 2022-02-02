Посол США в Израиле: Доклад Amnesty абсурден

Посол Том Найдс осуждает отчет Amnesty International, обвиняющий Израиль в апартеиде: «Мы не будем использовать этот язык».

Посол США в Израиле Том Найдс во вторник осудил доклад Amnesty International, в котором Израиль обвиняется в апартеиде.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Да ладно, это абсурд. Это не тот язык, который мы использовали и не будем использовать», — написал он в Твиттере.

Министерство иностранных дел также решительно осудило доклад Amnesty International.

«Государство Израиль абсолютно отвергает все ложные обвинения, содержащиеся в докладе, который Amnesty, как ожидается, опубликует завтра. В докладе собраны и переработаны ложь, несоответствия и необоснованные утверждения, исходящие от известных антиизраильских организаций ненависти, и все это с целью перепродажи испорченного товара в новой упаковке. Повторение одной и той же лжи организаций ненависти снова и снова не делает эту ложь реальностью, а скорее делает Amnesty нелегитимной. Публикуя этот ложный отчет, Amnesty UK использует двойные стандарты и демонизацию для того, чтобы лишить Израиль легитимности. Это именно те компоненты, из которых состоит современный антисемитизм», — заявили в министерстве.

«Доклад отрицает право государства Израиль на существование в качестве национального государства еврейского народа. Его экстремистские формулировки и искажение исторического контекста призваны демонизировать Израиль и подлить масла в огонь антисемитизма», — добавили в министерстве.

Курсор ранее писал, что правозащитники обвинили Израиль в преступлениях против человечности. Известная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором довольно негативно высказалась об Израиле. Он уже был раскритикован израильскими политиками и активистами.

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