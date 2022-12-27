Началась доставка опресненной воды Средиземного моря в Кинерет

Во вторник, 27 декабря, Израиль начал перекачивать рукотворную пресную воду в Кинерет, чтобы обезопасить уникальное озеро от возможных засух.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что водная компания «Мекорот» и Управление водных ресурсов открыли систему переброски к Кинерету воды от заводов по опреснению воды Средиземного моря. На проект, считающийся самым большим в сфере водных инфраструктур, государство потратило около 1 млрд шекелей.

«Многие десятилетия пресная вода шла по Всеизраильскому водоводу в противоположном направлении — от Кинерета к городам побережья. Идея использовать канал для спасения озера родилась после серии крайне засушливых лет между 2013 и 2018 гг., когда уровень озера приблизился к нижней «красной линии» (-213 м). Увеличение содержания соли в озере начало угрожать биологическому балансу в водоеме», — говорится в материале.

Издание также напоминает, что после этого было несколько дождливых лет, когда уровень приближался уже к верхней «красной черте» — минус 208,9. Сегодня же в Управлении водных ресурсов уже говорят о неотвратимом открытии дамбы в устье Иордана для слива лишней воды из Кинерета.

«Все это не означает, что в будущем Кинерету не может снова грозить опасность — достаточно нескольких засушливых лет, которые почти наверняка наступят если не в этом, то в следующем десятилетии. Погрязшее в войнах человечество снова перестало стремиться к сокращению потребления углеводородов, и изменение климата, вероятно, ускорится», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха. Планируется благоустройство пляжа «Ганей Эфрат» на полуторакилометровом участке северо-западного побережья.

Также Курсорр информировал о том, что ученые нашли альтернативное решение проблемы нехватки пресной воды.