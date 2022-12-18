Началась спасательная операция по эвакуации израильтян из Перу

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что все израильтяне, нуждающиеся в помощи в Перу, ее получают.

Жестокие беспорядки в Перу, которые начались после попытки государственного переворота в стране, привели к катастрофе. Сотни туристов застряли в безвыходном положении в Мачу-Пикчу.

Об этом сообщают Detaly.

В числе туристов немало израильтян, в связи с чем израильские компании проводят євакуацию туристов.

כאוס בפרו. מוחים תומכי הנשיא המודח קסטיליו מאבדים סבלנות. נזכיר כי הנשיא המודח ניסה להפוך את פרו לסוג של מדינה רודנית כשרצה זר את הפרלמנט ולהפעיל מצב חירום. בעקבות ההתפרעויות הוכרז מצב חירום ל-30 יום pic.twitter.com/glBLx7WBG6 — Tziki Brandwine ציקי ברנדוין (@tziki_brandwine) December 17, 2022

МИД Израиля контролирует ситуацию с эвакуацией. Поддерживается связь с израильтянами, оказавшимися в Перу.

Официально Израиль пока не начал активно эвакуировать своих граждан из зон трений, но МИД рекомендовал избегать попадания в районы, где проходят демонстрации и столкновения. В министерстве также заявили, что нуждающиеся в помощи ее получают. «Министерство иностранных дел отслеживает всех известных нам израильских путешественников, особенно в проблемных местах», — сказано в сообщении.

Путешественники рассказали, что им предложили идти пешком семь часов до одного городка, а уже оттуда будут предприниматься усилия по их вывозу на автомобилях.

Страховая компания Passportcard начала совместно с израильской спасательной компанией «Магнус» срочную эвакуацию израильтян, находящихся в районе Мачу-Пикчу. По информации страховщиков, путешественники, которые не застрахованы компанией, также будут спасены в рамках операции. Также сообщалось, что контакт со всеми израильтянами уже установлен и что операция по эвакуации началась.

По словам мэра Куско, только в его городе застряли порядка пяти тысяч туристов, так как местный аэропорт закрыт после попытки штурма со стороны демонстрантов.

Ранее Курсор писал, что израильтяне застряли в охваченном протестами Перу, где уже более 20 человек погибли.