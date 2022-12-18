Началась спасательная операция по эвакуации израильтян из Перу

12:51, Сегодня
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Фото: canva.com

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что все израильтяне, нуждающиеся в помощи в Перу, ее получают.

Жестокие беспорядки в Перу, которые начались после попытки государственного переворота в стране, привели к катастрофе. Сотни туристов застряли в безвыходном положении в Мачу-Пикчу.

Об этом сообщают Detaly.

В числе туристов немало израильтян, в связи с чем израильские компании проводят євакуацию туристов.

МИД Израиля контролирует ситуацию с эвакуацией. Поддерживается связь с израильтянами, оказавшимися в Перу.

Официально Израиль пока не начал активно эвакуировать своих граждан из зон трений, но МИД рекомендовал избегать попадания в районы, где проходят демонстрации и столкновения. В министерстве также заявили, что нуждающиеся в помощи ее получают. «Министерство иностранных дел отслеживает всех известных нам израильских путешественников, особенно в проблемных местах», — сказано в сообщении.

Путешественники рассказали, что им предложили идти пешком семь часов до одного городка, а уже оттуда будут предприниматься усилия по их вывозу на автомобилях.

Страховая компания Passportcard начала совместно с израильской спасательной компанией «Магнус» срочную эвакуацию израильтян, находящихся в районе Мачу-Пикчу.  По информации страховщиков, путешественники, которые не застрахованы компанией, также будут спасены в рамках операции. Также сообщалось, что контакт со всеми израильтянами уже установлен и что операция по эвакуации началась.

По словам мэра Куско, только в его городе застряли порядка пяти тысяч туристов, так как местный аэропорт закрыт после попытки штурма со стороны демонстрантов.

Ранее Курсор писал, что израильтяне застряли в охваченном протестами Перу, где уже более 20 человек погибли.

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