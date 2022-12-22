Начальник отдела кибербезопасности рассказал, сколько Иран совершает кибератак в месяц

Гендиректор Национального отдела кибербезопасности Израиля (INCD) Габи Портной заявил, что его удивило огромное количество иранских кибератак против Израиля в последние месяцы.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Мы имеем дело с десятками атак в месяц с иранской стороны. Мы пресекаем основные угрозы, поэтому они ничего не достигают», ‒ рассказал Портной.

Гендиректор прокомментировал информацию о том, что иранские хакеры много раз «сливали» записи израильских служб безопасности, в том числе кадры смертоносных взрывов в прошлом месяце на автобусных остановках в Иерусалиме. Он обвинил в утечках слабые пароли.

«Если вы не измените пароль, когда получите камеру, хакеру придется преодолеть [пароль] 0000 или 1234, это не составит большого труда. Здесь произошел сбой организации безопасности, они не сделали необходимый минимум, но из этого нельзя сделать больше, чем есть. В конце концов, это вопрос добросовестности. Вы не должны давать врагу достижение, которого он не заслуживает. Но это незначительное явление», ‒ заявил он.

Ранее мы рассказывали об отчете, согласно которому связанные с Ираном группы способны проникать в любую камеру видеонаблюдения, в том числе в самых секретных местах Израиля. В ноябре после взрыва двух бомб на въезде в Иерусалим и на перекрестке Рамот в столице всего спустя несколько часов в сети опубликовали записи, сделанные израильскими камерами видеонаблюдения.

Видео опубликовал не официальный источник, а хакерская группы, связанная с Исламской Республикой. По информации журналистов, подобное происходит не впервые, подробнее о чем можно узнать здесь.

«Курсор» сообщал, что, по словам Байдена, ядерная сделка с Ираном «мертва», но США не объявят об этом публично.