Байден заявил, что ядерная сделка с Ираном «мертва», но США не объявят об этом публично

Видео появилось всего через несколько дней после того, как МАГАТЭ посетило Тегеран, чтобы попытаться возобновить переговоры о ядерном пакте.

Заявление Байдена было зафиксировано на любительском видео, которое было опубликовано накануне в социальных сетях. Это было сделано во время предвыборной кампании перед промежуточными выборами в ноябре в Калифорнии.

Байден пожимал руку во время политического митинга, и американец иранского происхождения спросил его, не объявит ли он публично, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — официальное название ядерной сделки с Ираном 2015 года — мертв.

Президент сказал: «Нет». На вопрос, почему, Байден ответил: «Много причин. СВПД мертв, но мы не собираемся объявлять об этом».

Женщина подчеркнула: «Мы просто не хотим никаких сделок с муллами… Они не представляют нас, они не наше правительство».

Байден ответил: «Я знаю, что они не представляют вас. Но у них будет ядерное оружие, которое они будут представлять».

The nuclear deal with Iran “is dead,” Biden admitted, even as he was maintaining that he won’t announce the JCPOA has died. pic.twitter.com/cKnnz6UH2B

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) December 20, 2022