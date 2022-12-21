Видео из кулуаров недавнего предвыборного митинга показывает, как президент США Джо Байден говорит, что сделка 2015 года мертва, но США официально не объявят об этом.

Видео появилось всего через несколько дней после того, как МАГАТЭ посетило Тегеран, чтобы попытаться возобновить переговоры о ядерном пакте.

Заявление Байдена было зафиксировано на любительском видео, которое было опубликовано накануне в социальных сетях. Это было сделано во время предвыборной кампании перед промежуточными выборами в ноябре в Калифорнии.

Байден пожимал руку во время политического митинга, и американец иранского происхождения спросил его, не объявит ли он публично, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — официальное название ядерной сделки с Ираном 2015 года — мертв.

Президент сказал: «Нет». На вопрос, почему, Байден ответил: «Много причин. СВПД мертв, но мы не собираемся объявлять об этом».

Женщина подчеркнула: «Мы просто не хотим никаких сделок с муллами… Они не представляют нас, они не наше правительство».

Байден ответил: «Я знаю, что они не представляют вас. Но у них будет ядерное оружие, которое они будут представлять».

The nuclear deal with Iran “is dead,” Biden admitted, even as he was maintaining that he won’t announce the JCPOA has died. pic.twitter.com/cKnnz6UH2B — Frida Ghitis (@FridaGhitis) December 20, 2022

Видео появилось всего через несколько дней после того, как Международное агентство по атомной энергии посетило Тегеран, чтобы попытаться возобновить переговоры о ядерном пакте. Переговоры были заморожены с сентября, когда Иран внезапно ужесточила свою позицию по урегулированию расследований МАГАТЭ, несмотря на то, что большинство сторон в мире считали, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года, известному как ядерная сделка с Ираном, было почти невозможно. подписал.

Ранее министр обороны Бени Ганц заявил, что сейчас самое время подтолкнуть Иран к улучшенной ядерной сделке, но если усилия не увенчаются успехом, мир должен продемонстрировать и проявить силу.

«Иран — это, прежде всего, глобальный и региональный вызов, и только потом угроза Израилю. Подобно тому, как НАТО действует скоординированно, когда дело касается Украины, мы должны подтолкнуть наших партнеров в международном сообществе к скоординированному взаимодействию с Ираном, прежде чем он решится применить ядерную мощь», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что пришло время оказать серьезное давление на Иран. По словам чиновника, «ядерная угроза не может быть исключена из глобальной повестки дня».

Курсор сообщал, что, помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия. Благодаря помощи рф Иран получает опыт работы с ядерными материалами и усиленно продвигает свою военную ядерную программу.

Наша редакция писала, если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Напомним, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!