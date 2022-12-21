Иранские хакеры контролируют камеры видеонаблюдения по всему Израилю — отчет

Согласно отчету, группы, связанные с Исламской Республикой, могут проникнуть в любую камеру видеонаблюдения, в том числе в самых секретных местах Израиля.

В прошлом месяце, всего через несколько часов после того, как две бомбы взорвались на въезде в Иерусалим и на перекрестке Рамот в столице, вскоре всплыли кадры с израильских камер наблюдения, на которых запечатлены взрывы и происходящий хаос на въезде в Иерусалим. Видеозапись была опубликована не каким-либо официальным источником, а хакерской группой «Moses Staff», связанной с Ираном.

Об этом сообщает INN.

Согласно сообщению Kan News, это не первый случай, когда связанная с Ираном хакерская группа слила кадры с израильских камер безопасности, на самом деле, эти утечки являются тревожно распространенным явлением. Например, год назад та же группа «Moses Staff» слила в свой Telegram-канал кадры с той же камеры в Иерусалиме.

Согласно отчету, тот факт, что иранская организация взломала камеру, которая обслуживает агентство безопасности, было известно службе безопасности некоторое время, но ничего не было сделано. Всего за несколько минут на канале можно найти кадры с камер видеонаблюдения в таких местах, как улицы Тель-Авива и Иерусалима и даже окрестности оружейного завода Refael.

В отчете Kan News упоминается несколько различных хакерских организаций, связанных с режимом и действующих против Израиля: например, Hackers of Savior атакует логистические и судоходные компании, Sharp Boys атакует небольшие веб-сайты и пытается перепроверить личную информацию политиков и премьер-министров, а Open Hands запускает атаки в ответ на операции, которые она связывает с Моссадом.

Группа «Moses Staff» также слила чертежи системы легкорельсового транспорта и нескольких небоскребов в Израиле, а также взломал электронную почту бывшего начальника разведки ЦАХАЛ Амоса Ядлина.

В отчете подтверждается, что киберпространство Израиля ежедневно подвергается атакам как со стороны хакеров, желающих нанести ущерб его безопасности, так и со стороны тех, кто преследует финансовые цели.

Ранее Курсор писал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.

Наша редакция писала, что гендиректор киберзащиты заявил, что иранские хакеры могут взломать систему управления БПЛА Израиля и США. Недавно Иран впервые начал более агрессивно делиться инструментами кибератак с «Хизбаллой».

Кроме этого, хакеры Северной Кореи пыталась взломать израильскую компанию. Злоумышленники пыталась взломать системы израильской компании, занимающейся криптовалютой

Напомним, что российские хакеры взломали сайт Кнессета. Киберпреступники оставили Израилю зашифрованное послание.