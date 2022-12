В СМИ выяснили, какое требование выдвинула Яхадут ха-Тора в ходе переговоров с Нетаниягу

Объединенный иудаизм Торы (ОИТ) представит закон, запрещающий эгалитарную молитву у Стены плача, сообщило Армейское радио в четверг.

Согласно отчету, партия потребует принять «серьезные меры» для сдерживания людей, которые «оскверняют святое место», не действуя в соответствии с раввинатом и раввином Котеля.

Это запретит Women of the Wall и другим либеральным еврейским организациям молиться на этом месте.

Тактика переговоров

Сообщается, что это требование возникло во время коалиционных переговоров, и неясно, каков был ответ «Ликуда».

«Формирующееся соглашение с ОИТ, согласно которому молитва у Стены плача будет разрешена только по приказу главного раввината, а молитва Women of the Wall будет запрещена, является позором для будущего израильского правительства и позором для всего государства Израиль», — заявили в ответ Women of the Wall.

«Мы призываем премьер-министра Нетаниягу не поддаваться этому позорному требованию Объединенного иудаизма Торы. Женщины Стены продолжат по-своему молиться у Стены Плача, как они делали это в течение 34 лет, раз в месяц каждый месяц», — заявили в организации.

