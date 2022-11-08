В службе тыла сообщили, в какие дни прозвучат сигналы тревоги

Израильтян предупредили о необходимости провести проверки систем оповещения во всей стране и попросили соблюдать спокойствие.

Сигналы тревоги, которые услышат в ближайшие дни жители по всей стране, будут связаны с учениями службы тыла.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Учения пройдут со вторника по четверг во всех городах.

Служба тыла просит израильтян не паниковать.

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Также наш сайт информировал, что американский еврейский комитет призвал Amazon удалить антисемитский фильм. По состоянию на 6 ноября фильм и книга «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» все еще были доступны в интернет-магазине.

Как сообщал Курсор, еврейские группы США отреагировали на результаты выборов в Израиле.

Кроме того, мы писали, что на юге Израиля школьный автобус забросали камнями. По данным правоохранителей, в автобусе было разбито внешнее стекло, однако внутреннее стекло осталось целым.

Напомним, редакция сообщала о стрельбе в Тайбе: мужчина находится в критическом состоянии. Команда МАДА, вызванная на место происшествия, доставила раненого и еще двух пострадавших в больницу Меир в Кфар-Сабе.