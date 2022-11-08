В службе тыла сообщили, в какие дни прозвучат сигналы тревоги

Сигналы тревоги, которые услышат в ближайшие дни жители по всей стране, будут связаны с учениями службы тыла.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Учения пройдут со вторника по четверг во всех городах.
Служба тыла просит израильтян не паниковать.
Ранее Курсор сообщал, что в Тель-Авиве автобус врезался в электрический столб и здание: есть пострадавшие. Медики не смогли сразу оказать помощь жертвам ДТП, потому что подходить к месту происшествия было опасно.
Также наш сайт информировал, что американский еврейский комитет призвал Amazon удалить антисемитский фильм. По состоянию на 6 ноября фильм и книга «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» все еще были доступны в интернет-магазине.
Как сообщал Курсор, еврейские группы США отреагировали на результаты выборов в Израиле.
Кроме того, мы писали, что на юге Израиля школьный автобус забросали камнями. По данным правоохранителей, в автобусе было разбито внешнее стекло, однако внутреннее стекло осталось целым.
Напомним, редакция сообщала о стрельбе в Тайбе: мужчина находится в критическом состоянии. Команда МАДА, вызванная на место происшествия, доставила раненого и еще двух пострадавших в больницу Меир в Кфар-Сабе.