Начальник штаба ЦАХАЛа поприветствовал командующего ЦЕНТКОМ США в Тель-Авиве

Визит будет посвящен американо-израильскому сотрудничеству, поддержанию региональной стабильности и преодолению совместных оперативных угроз и вызовов, об этом говорится в заявлении израильских военных.

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави возглавил почетный караул в штаб-квартире ЦАХАЛа в Тель-Авиве, чтобы принять нового командующего Центральным командованием США (ЦЕНТКОМ) генерал-майора Майкл Курилла во время своего первого официального визита в Израиль.

Об этом сообщает JNS.

Визит будет посвящен американо-израильскому сотрудничеству, поддержанию региональной стабильности и преодолению совместных оперативных угроз и вызовов, об этом говорится в заявлении израильских военных. Израиль официально перешел из Европейского командования (EUCOM) в CENTCOM 1 сентября 2021 года.

По сообщению ЦАХАЛа, во время своего визита Курилла также будет наблюдать за учениями ЦАХАЛа «Огненные колесницы». По словам военных, месячные учения являются крупнейшими, проводимыми израильскими военными за последние десятилетия, и будут имитировать «интенсивные бои на нескольких аренах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве».

В рамках учений через две недели истребители ВВС Израиля вместе с американскими самолетами-заправщиками отработают удар по целям в Иране.

Участие США «представляет собой сигнал иранцам в то время, когда переговоры по ядерному соглашению с Ираном зашли в тупик», — говорится в докладе. «Израильский посыл заключается в том, что если американцы не нападут, то, по крайней мере, они должны помочь Израилю», — добавил он.

Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану.