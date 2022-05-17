США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану

Не только израильские военные будут отрабатывать широкомасштабный удар по Ирану — к ВВС Израиля в этих учениях присоединятся американские вооруженные силы.

В конце этого месяца вооруженные силы США примут участие в крупных учениях ЦАХАЛа, имитирующих широкомасштабный удар по Ирану.

Масштабные воздушные маневры, включая имитацию атаки на иранские ядерные объекты, будут проходить на Кипре с 29 мая.

Ранее сегодня во вторник в Израиль с первым официальным визитом прибыл Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM).

Завтра министр обороны Бени Ганц должен вылететь в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне в Вашингтоне.

Курсор ранее писал, что израильские военные проведут учения, имитирующие широкомасштабный удар по Ирану. Израильские военные в последние годы все чаще акцентируют на подготовке возможных сценариев конфронтации с Ираном на фоне неопределенности в переговорах западных стран с исламским государством.

Также сообщалось, чтоЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. В воскресенье военно-морской флот начал внезапные учения в рамках крупномасштабных учений «Огненные колесницы», которые проходят в течение месяца.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль. Майкл Курилла уже завтра встретится с министром обороны Израиля и главой ЦАХАЛа. Сообщается, что визит американца будет способствовать сотрудничеству между Израилем и США.