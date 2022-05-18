Минобороны Израиля выдало украинским войскам 2000 касок и 500 жилетов

Согласно решению министра обороны Бени Ганца, Министерство обороны сегодня утром выдало партию из 2000 касок и 500 жилетов, которые будут переданы украинским спасательным силам и гражданским организациям страны.

Об этом сообщает Maariv.

Ранее Израиль передавал большое количество гуманитарной помощи в Украину, а также израильтяне построили полевой госпиталь Кохав Меир, который успешно оказывает помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец. Российские войска продолжают наступать в Украине, однако делают это не умело, а потому несут очень больше потери как в технике, так и в людях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!