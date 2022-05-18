Минобороны Израиля выдало украинским войскам 2000 касок и 500 жилетов

11:25, Вчера
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Израиль, Украина фото
Фото: Офис президента Украины

Согласно решению министра обороны Бени Ганца, Министерство обороны сегодня утром выдало партию военной помощи украинской армии.

Согласно решению министра обороны Бени Ганца, Министерство обороны сегодня утром выдало партию из 2000 касок и 500 жилетов, которые будут переданы украинским спасательным силам и гражданским организациям страны.

Об этом сообщает Maariv.

Ранее Израиль передавал большое количество гуманитарной помощи в Украину, а также израильтяне построили полевой госпиталь Кохав Меир, который успешно оказывает помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец. Российские войска продолжают наступать в Украине, однако делают это не умело, а потому несут очень больше потери как в технике, так и в людях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Адхам
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