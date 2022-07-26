Начальник тюрьмы Гильбоа заявил, что пол в ней сделан из пенопласта

Фредди Бен-Шитрит в слушаниях специальной комиссии заявил, что подрядчик министерства обороны решил сэкономить и заделал пустоты в полу пенопластом.

Начальник тюрьмы Гильбоа Фредди Бен-Шитрит сегодня дал показания на слушаниях специальной комиссии по делу о побеге.

Бен-Шитрит заявил, что после попытки побега в 2014 году было решено укрепить стены и пол в здании тюрьмы.

В частности для того, чтобы избавиться от пустот под полом, которыми пытались воспользоваться заключенные для побега, был нанят строительный подрядчик министерства обороны.

И именно подрядчик решил сэкономить на строительных материалах — было обнаружено, что пустоты в полу были заделаны пенопластом.

«По сути, часть пола в тюрьме была из пенопласта», — заявил начальник тюрьмы.

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