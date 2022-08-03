Дело об изнасилованиях в тюрьме Гильбоа: как отреагирует комитет по внутренней безопасности

Специальная комиссия расследует факты изнасилований и сутенерства в тюрьме. Комитет по безопасности в среду рассмотрит этот вопрос и примет решение о дальнейших мерах.

Комитет по иностранным делам и безопасности под председательством депутата Бен Барака и Комитет по внутренней безопасности под председательством депутата Бен Ари в среду, 3 августа, проведут обсуждение событий, происходивших в тюрьме в 2014-2018 годах.

На данный момент специальная комиссия расследует обстоятельства, имевшие место в тюрьме Гильбоа, в частности, произвол авторитетных заключенных, распоряжавшихся молодыми охранницами. По информации бывшей сотрудницы такими вопросами в тюрьме управлял высокопоставленный заключенный Махмуд Атала.

Комиссия по внутренней безопасности и комиссия по иностранным делам должны принять официальное решение касательно тюремного сутенерства и изнасилований, вызвавших общественный резонанс. Кроме заявления об изнасилование еще как минимум шесть женщин-охранниц сообщили о сексуальных домогательствах со стороны Аталы. Также одна девушка позже призналась СМИ, что изнасилования коснулись и ее.

Особенно общество возмутило то, что люди могли никогда не узнать, что происходит в этом учреждении, если бы не побег заключенных из тюрьмы Гильбоа.

«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании.

Напомним, наш сайт информировал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа.

Редакция сообщала, что появилось видео, как арабский террорист атакует полицию у гробницы Рахили.