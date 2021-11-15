Началось принудительное выселение жителей Гиват-Амаль в Тель-Авиве

Стало известно о том, что началось принудительное выселение жителей Гиват-Амаль, район Тель-Авива. Об этом сообщает телеграм-канал «Израильские трудовые будни».

Сообщается, что речь идет о 32 семьях, проживающих в одноэтажных домах. В 1960-е годы земля, на которой был возведен один из первых еврейских кварталов Тель-Авива, была продана частным компаниям.

«Согласно договору, подписанному между государством и новыми владельцами земельных участков, жителям квартала при выселении должно было быть предоставлено равноценное жилье. Однако после смерти основателей квартала суд пришел к выводу, что у государства нет никаких обязательств перед наследниками. Согласно этому решению, жителям квартала не положена ни компенсация, ни другое жилье», — написали администраторы телеграм-канала.

Также они сообщили, что еще в 2004 году эта земля была продана бизнесмену Ицхаку Тшуве, который попытался разрешить конфликт и договориться с жильцами квартала о добровольном выселении в обмен на денежные компенсации.

«Судьба Гиват-Амаль несколько раз обсуждалась в Кнессете. Однако членам комиссии не удалось найти решения, которое бы устроило и собственников земли и наследников основателей квартала», — написали в своем посте администраторы телеграм-канала.

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