Началось судебное слушание Нетаниягу против Ольмерта

12:25, Сегодня
Новости Израиля
Биньямин и Сара Нетаниягу фото
Биньямин и Сара Нетаниягу
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

В понедельник утром начались слушания по иску о клевете, поданному лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу и его женой Сарой против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Судебный процесс начался в суде Тель-Авива. Ольмерт, Биньямин Нетаниягу и Сара Нетаниягу прибыли в суд после того, как председательствующий судья отклонил просьбу Нетаниягу явиться удаленно с помощью видео.

Об этом сообщает Israel National News.

Ранее судья Амит Ярив отклонил просьбу Нетаниягу, который подал ходатайство за 24 часа до слушания, требуя права провести заседание с помощью видеосвязи, сославшись на рост числа случаев COVID в Израиле.

Судья заявил, что такой запрос должен был быть подан раньше, а не за 24 часа до даты слушания.

Напомним, что Нетаниягу подал иск о клевете из-за комментариев Ольмерта, сделанных во время интервью Democracy TV, в которых он утверждал, что Биньямин Нетаниягу, его жена Сара и их сын Яир страдают от «психического заболевания».

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Автор материала:
Кати Адхам
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