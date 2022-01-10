Началось судебное слушание Нетаниягу против Ольмерта

В понедельник утром начались слушания по иску о клевете, поданному лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу и его женой Сарой против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Судебный процесс начался в суде Тель-Авива. Ольмерт, Биньямин Нетаниягу и Сара Нетаниягу прибыли в суд после того, как председательствующий судья отклонил просьбу Нетаниягу явиться удаленно с помощью видео.

Об этом сообщает Israel National News.

Ранее судья Амит Ярив отклонил просьбу Нетаниягу, который подал ходатайство за 24 часа до слушания, требуя права провести заседание с помощью видеосвязи, сославшись на рост числа случаев COVID в Израиле.

Судья заявил, что такой запрос должен был быть подан раньше, а не за 24 часа до даты слушания.

Напомним, что Нетаниягу подал иск о клевете из-за комментариев Ольмерта, сделанных во время интервью Democracy TV, в которых он утверждал, что Биньямин Нетаниягу, его жена Сара и их сын Яир страдают от «психического заболевания».

Лидер оппозиции требует возмещения ущерба в размере 837 000 шекелей (256 360 долларов США). Во время слушаний в понедельник судья Ярив спросил Ольмерта, каков был контекст его комментариев относительно психического состояния Нетаниягу. Ольмерт сообщил, прослушал записи членов семьи, после чего проконсультировался с экспертами, которые их знают. Все они свидетельствовали о поведении, подпадающем под категорию того, что «в народе называют ненормальным безумным поведением». Адвокат Йосси Коэн, представляющий семью Нетаниягу, заявил во время слушаний, что: «В другой стране они бы арестовали Ольмерта». Судья Ярив ответил: «Слава богу, мы живем не в этой стране». Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что судья сделал замечание Нетаниягу за просьбу об отсрочке слушаний: «Выходите из дома пораньше».

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