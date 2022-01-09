Семья Нетаниягу получила письмо с угрозами: «Мы убьем Сару и Яира»

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу подал заявление в полицию после угроз в его адрес и членов его семьи.

Об этом пишет 7 канал.

“Смерть Саре, скоро смерть Яиру. Мы уже в пути”, — написано в письме, полученном семьей бывшего премьер-министра, — “Мы скоро прибудем в Израиль только для того, чтобы убить Сару и Яира Нетаньяху. Мы хотим увидеть их кровь на улицах Кейсарии. Смерть им”.

Анонимные отправители добавили в письме: «Государство Израиль должно избавиться от всех членов семьи Нетаниягу. Только Авнер может продолжать жить. Будьте осторожны».

Письмо подписано «трое граждан Израиля в США — друзья Игаля Амира и Охада Скорника».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что журналисты представили записи разговоров Нира Хефеца с семьей Нетаниягу. Бывший помощник Биньямина Нетаниягу по связям с общественностью Нир Хефец, возглавлявший в офисе тогдашнего премьер-министра контакты с представителями СМИ, даст в суде показания по делу 4000.

Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ провел учения с имитацией похищений людей в Иудее и Самарии. Несмотря на то, что такие похищения являются редкостью, военные военные отработали даже самые сложные сценарии. Армия обороны Израиля провели учения в Иудее и Самарии, имитируя похищение людей, сценарий, аналогичный смертоносным событиям, предшествовавшим войне с Газой 2014 года.

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